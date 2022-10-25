Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Прокуратура предъвила обвинения человеку, бросившему гранату на тбилисской улице, сообщает 24 октября pog. gov. ge.

Ручная граната Border.gov.md

22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе грузинской столицы произошёл конфликт между несколькими мужчинами. Один из них нинул в оппонентов ручную гранату. В результате последовавшего взрыва три человека получили тяжёлые ранения.

Преступник был задержан полицией. В настоящее время ему предъявлено обвинения сразу по трём статьям уголовного кодекса. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет. Прокуратура обратиласть в суд с ходатайством о заключении его под стражу.