Каир, 25 октября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли в дорожной аварии на севере Египта, сообщает пресс-служба египетского министерства трудовых ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, на дороге Каир — Александрия грузовик столкнулся с мотоциклом. В результате столкновения погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые травмы. По предварительным данным, жертвы ДТП были работники одного из сельскохозяйственных предприятий региона. Других подробностей о дорожной аварии не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в США в ДТП погиб актер Лесли Джордан. По предварительной версии, его автомобиль врезался в одно из зданий.