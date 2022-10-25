25 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили письмо российского постпреда при ООН генсеку организации, в котором сообщается, что Москва расценит применение киевским неонацистским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

Елизавета Коробова, , 09:00 — REGNUM Письмо российского постпреда при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором сообщается, что Москва расценит применение киевским неонацистским режимом «грязной бомбы», если это произойдёт, как акт ядерного терроризма, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Радиационно опасные объекты на территории б. УССР. (с) ИА REGNUM

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"Террор и есть. Ещё взорвать не успели, а уже весь мир напуган. Своей цели нацисты достигают», — отметил Николай П.

Многие пользователи считают, что Киев прибегнул к террористической политике без каких-либо ограничений, а значит, если в его руках и правда оказался ядерный боезаряд, то он, не задумываясь, его применит уже в самые кротчайшие сроки.

«Ядерный шантаж. Они пытались это провернуть с Запорожской АЭС, но, видимо, поняли, что ядерного взрыва, который будет хорошо смотреться в западных газетах, из этой станции не выйдет. Вот и решили прибегнуть к «грязной бомбе», — считает Алексей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевские нацисты — это американские выкормыши, которые пытаются копировать всё самое ужасное, что было в истории США, включая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но уже в более извращённом виде.

Руины города Хиросима пострадавшей от атомной бомбардировки США

«Между прочим, ядерную бомбу применило в мире только одно государство — Америка, но в ядерном терроре обвиняют почему-то Россию, смешно. Кто сбросил на людей ядерную бомбу, тот уже не знает тормозов», — отметил Демьян Н.

«Киев является подопечным Армерики, а США — единственная страна, применившая атомные бомбы против гражданского населения. Значит, Киев более склонен к этому делу», — указывает Никита У.

Часть людей заметила, что Америка не сильно стремится остановить попытки Киева устроить ядерную провокацию на территории бывшей УССР.

«Термин «грязная бомба» очень знаком США. И те плоды, которые могут принести эти бомбы, тоже априори исходят от США, потому что они вечно об этот трындели, постоянно продвигали саму идею такого типа терроризма», — поделился своим мнением Артём И.

Ряд пользователей указывает на то, что «грязная бомба» нужна Киеву, чтобы растоптать остатки поддержки России на Западе.

«Киев применит «грязную бомбу» в любом случае, поскольку нет никаких сдерживающих факторов. Как бы и где бы такая бомба ни взорвалась, всё равно на Западе обвинят Россию. Хоть в Москве это случится, виноват будет Кремль и лично Путин, который сам провода перемкнул», — уверен Андрей Б.

«Россия проиграла в информационной войне. Это факт. Если применят данную бомбу, то все обвинения в любом случае будут в сторону России (и ведь на Западе поверят, что Москва бомбу применила). Тогда начнётся в прямом смысле слова «конец света», удары по нам, удары по ним, ядерка, и всё — пустота. Весь мир уйдет из-за слабости одних и самоуверенности других», — считает Полина М.

Напомним, 24 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому российский постпред при Организации Объединённых Наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо, в котором сообщается, что Москва расценит применение киевским неонацистским режимом «грязной бомбы», если это произойдёт, как акт ядерного терроризма.