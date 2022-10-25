Киев, , 03:47 — REGNUM Режим строгой экономии электроэнергии введён в Киеве и Одессе, на улицах городов стало значительно темнее. Фотографии улиц и панорамы городов публикуют 24 октября подконтрольные киевскому режиму СМИ.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своём видеообращении к мэрам городов Владимир Зеленский призвал усилить контроль за энергопотреблением и понять, что сейчас не время для ярких витрин и вывесок. Главы администраций городов на территории б. УССР вняли призыву Зеленского и выключили наружное освещение в городах, а также световую рекламу.

В связи с введением режима строгой экономии электроэнергии улицы Киева и Одессы погрузились в темноту, их освещают только свет из окон домов и фары проезжающих автомобилей. На панорамных фотографиях городов можно заметить, что «тёмных пятен» в городе, совершенно не освещённых, стало значительно больше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США заявили о понимании российскими специалистами уязвимых мест энергосистемы б. УССР, созданной в советское время.

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