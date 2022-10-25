Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Всемирный банк выделил для поддержания киевского режима дополнительные $500 млн, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Подачка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Средства поступят через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и будут обеспечены гарантиями Великобритании. Общая сумма финансирования Киева со стороны Всемирного банка достигла $13 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что киевский режим рассчитывает на ежемесячную помощь Запада в размере от $4 до $5 млрд.

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