Москва, , 03:40 — REGNUM Управление дорожно-мостового строительства Москвы ищет подрядчика на строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе (второй этап). Итоги соответствующего тендера, стартовавшего с ценой почти 6 млрд рублей, планируется подвести 10 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Молоток Иван Шилов © ИА REGNUM

За работы из бюджета столицы готовы заплатить максимум 5 925 296 271,68 рубля. По контракту планируется аванс в размере 30%.

Работы должны быть завершены за 1 138 календарных дней.

Проектом в числе прочего предполагается строительство разворотной эстакады съезда с внешней стороны Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе в центр, путепровода на открытом шоссе через железнодорожные пути МЦК, строительство путепровода для переустройства трамвайных путей через железнодорожные пути МЦК и СВХ.

Напомним, ранее в Чувашии заключили два дорожных контракта на 1,77 млрд рублей. За эту сумму победители должны оказывать услуги по содержанию дорог в 21 муниципалитете региона в 2023–2024 годах.