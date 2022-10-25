Наблус, Палестина, 25 октября, 2022, 03:27 — ИА Регнум. По меньшей мере трое палестинцев стали жертвами перестрелки с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей официальных властей Палестины.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

Инцидент произошел в ходе рейда военнослужащих Израиля в городе Наблус. Еще несколько палестинцев получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе заявил, что палестинские власти надеются на поддержку со стороны Индонезии в отношениях с Израилем.

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