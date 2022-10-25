Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин в ходе состоявшегося 24 октября телефонного разговора со своим киевским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Соединённые Штаты отвергают якобы ложные предупреждения России о возможности применения Киевом так называемой «грязной бомбы». Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Ллойд Остин (cс) Spc. XaViera Masline

В беседе с Резниковым Остин вновь подтвердил «непоколебимую приверженность США поддержке способности [Киева] противостоять» России.

Патрик Райдер «[Остин] решительно осудил российские удары по гражданской инфраструктуре и вновь подчеркнул, что США отвергают публичные ложные утверждения со стороны России и любые попытки использовать их в качестве предлога для дальнейшей эскалации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном провёл представитель киевского режима Дмитрий Кулеба. По его словам, обсуждались поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов, а также способы завершения якобы имеющего место «ядерного шантажа» со стороны России.

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