Шеф Пентагона заверил Киев в неприятии «ложного» предупреждения России
Вашингтон, 25 октября, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе состоявшегося 24 октября телефонного разговора со своим киевским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Соединённые Штаты отвергают якобы ложные предупреждения России о возможности применения Киевом так называемой «грязной бомбы». Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
В беседе с Резниковым Остин вновь подтвердил «непоколебимую приверженность США поддержке способности [Киева] противостоять» России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном провёл представитель киевского режима Дмитрий Кулеба. По его словам, обсуждались поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов, а также способы завершения якобы имеющего место «ядерного шантажа» со стороны России.
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