Москва, , 03:27 — REGNUM Главу киевского режима Владимира Зеленского сравнила с «террористом номер один» и бывшим главой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила 24 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале российского телевидения.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова напомнила о терактах 11 сентября 2001 года, совершённых боевиками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые до этого были близки США. Террористы, по словам Захаровой, «жили, работали, если это так можно назвать, на американские деньги и убивали других из американского же оружия». Только после атаки на Всемирный торговый центр организация и её руководитель стали для США врагами.

«Для мирового сообщества Зеленский — это просто бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличии. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз больше, чем тогда это происходило с бен Ладеном», — пояснила российский дипломат.

Захарова призвала страны Запада немедленно отложить все свои дела и внимательно изучить информацию по «грязной бомбе», предоставленную Москвой. Как указала российский дипломат, под «непосредственным руководством англосаксонского дуэта вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что киевский режим неоднократно заявлял о желании иметь и применять ядерное оружие.

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