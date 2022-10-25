25 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова зампреда Совбеза РФ о том, что выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз.

Светлана Рыбина, , 09:18 — REGNUM Заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева о том, что выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, поэтому ни о каком дефиците и речи быть не может, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал Медведев.

Многие пользователи согласны с мнением зампреда Совбеза о том, что слухи о заканчивающемся вооружении у России — это всё дезинформация, распространяемая нацистскими и западными информационщиками.

«Да мне кажется, что у нас все увеличилось в несколько раз. Просто никто не может во всё это поверить. ВСУ всё время говорят, мол, у России всё оружие закончилось ещё весной. Как бы не так», — пишет Адриан М.

«Про нехватку вооружения — это всё фейки западных и бандеровских ципсошников. А что им ещё делать, когда терпят поражения? Только кричать со всех щелей, что у России почти ничего не осталось», — отметила Ирина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что у России есть такой запас советского оружия и техники, что никакой киевской власти это всё не уничтожить ни при каких обстоятельствах.

«Если бы не советские запасы, уже бы давно всё закончилось», — считает Владимир Н.

Линия фронта СВО. 25.10.2022 © ИА REGNUM

«Пусть не надеются на наше поражение. Пока наши советское только используют оружие, скоро в дело пойдут новиночки», — уверен Денис И.

«Ну, дядь Дим, ну и зачем? Как хорошо было, когда там думали, что ракет нет и техника заканчивается. Такой сюрприз бандеровцам испортили», — пишет Анна М.

Часть людей полагает, что резкий рост выпуска военной техники и вооружения только лишь спустя полгода с начала специальной военной операции — это серьёзная ошибка, допущенная руководством нашей страны.

«Это надо было делать до объявления спецоперации на [территории бывш. УССР]», — указывает Сергей Щ.

«Увеличивать нужно было за год до начала спецоперации минимум, если не с 2014 года, когда уже стало ясно, к чему дело движется, а не сейчас, в авральном режиме», — поделился своим мнением Edgar H.

Нашлись и те, кто отмечает, что пока заводы в России ударными темпами производят технику, российским военным в данный момент приходится довольствоваться тем, что есть.

«Мне кажется, что шапкозакидательство в интернете — это дурной тон. Предлагаю всем этим «ультрапатриотам» съездить на фронт и посмотреть, чем наши мужики на самом деле нациста сдерживают. Дай боже, чтобы среди танков был хотя бы Т-72. Если бы не дедушки наши, которые вооружения так много понаделали, что его даже наши либерасты распродать до конца не смогли, то не было бы даже тех достижений, которые сейчас в спецоперации имеются», — подметил Геннадий О.

Напомним, 24 октября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, поэтому ни о каком дефиците и речи быть не может.