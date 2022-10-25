Москва, 25 октября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Тендер на сумму свыше 5,9 млрд рублей объявил Пенсионный фонд России. Исполнителю соответствующего контракта, которого планируется определить 8 ноября 2022 года, предстоит предоставить вычислительные ресурсы, каналы связи для функционирования Единой государственной информационной системы социального обеспечения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Максимальное значение цены контракта — 5 912 638 600 рублей. Работы должны выполнить за восемь этапов, начиная с 1 декабря 2022 года и по конец октября 2024 года.

Напомним, ранее фонд также обратился с судебно-финансовыми претензиями к компании «Техносервъ А/С». ПФР потребовал взыскать с ответчика по одному из четырёх исков более 114 млн рублей, но спор пока не рассмотрен. Компания-ответчик выступала исполнителем ряда госконтрактов в сфере IT, в том числе и по заказу ПФР.

Сам фонд с конца июля 2022 года находится в процессе реорганизации и прекратит деятельность после её завершения.