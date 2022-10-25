Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Американские налогоплательщики страдают от того, что власти США продолжают направлять миллиарды долларов на помощь киевскому режиму, заявил публицист Том Роган на страницах газеты The Washington Examiner.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков идут [киевскому режиму], мы достойны того, чтобы знать, каковы цели Байдена в этой стране», — заявил он.

При этом Роган не отрицает, что Вашингтону необходимо поддерживать киевских нацистов. Однако он настаивает, что в помощь киевской хунте должны активней включаться европейские страны. Иначе, как считает Роган, поддержка со стороны США будет истощаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с представителями киевского режима новый пакет американской военной помощи. Также с представителями Киева обсуждал поставки оружия и глава Госдепа США Энтони Блинкен.