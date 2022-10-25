Вашингтон, 25 октября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Американские налогоплательщики страдают от того, что власти США продолжают направлять миллиарды долларов на помощь киевскому режиму, заявил публицист Том Роган на страницах газеты The Washington Examiner.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Если десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков идут [киевскому режиму], мы достойны того, чтобы знать, каковы цели Байдена в этой стране», — заявил он.

При этом Роган не отрицает, что Вашингтону необходимо поддерживать киевских нацистов. Однако он настаивает, что в помощь киевской хунте должны активней включаться европейские страны. Иначе, как считает Роган, поддержка со стороны США будет истощаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с представителями киевского режима новый пакет американской военной помощи. Также с представителями Киева обсуждал поставки оружия и глава Госдепа США Энтони Блинкен.