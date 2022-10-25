Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси написал в своем микроблоге, что встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил американские власти за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Глава организации также сообщил руководителю Госдепа, что эксперты по вопросам гарантий посетят на этой неделе территорию бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Рафаэль Гросси заявил, что удивлен тем, как президент России Владимир Путин осведомлен о Запорожской АЭС. По словам главы МАГАТЭ, российский лидер владеет детальными знаниями о станции и ситуации вокруг нее.

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