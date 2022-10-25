Казань, , 03:13 — REGNUM В казанской компании «Лучано», которой руководит и частично владеет супруга главы Татарии Рустама Минниханова Гульсина Минниханова, в конце октября 2022 года произошли изменения. В состав владельцев вместо кипрской компании «Сантерна Холдингс Лимитед» вошёл гражданин Армении Рубен Варданян, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Гульсина Минниханова и Рустам Минниханов Официальный сайт правительства Татарии

В число собственников Варданян вошёл 21 октября 2022 года с долей 49%. Оставшаяся часть у Гульсины Миннихановой.

ООО «Лучано» учреждено 29 ноября 2007 года для управления холдингом. Компании в свою очередь принадлежат три юрлица — ООО «УК «Лучано», ООО «Юлдаш и К» и ООО «Гранд-О».

С октября 2022 года Варданян также владелец московской компании «Новагро» (исследование конъюнктуры рынка). Ранее доля была в собственности той же кипрской компании, что и доля в ООО «Лучано».

Напомним, Миннихановой напрямую принадлежат также доли в шести юрлицах. Помимо этого, она имеет статус индивидуального предпринимателя.

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