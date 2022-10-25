Киев, , 03:03 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим киевским коллегой Алексеем Резниковым предоставление нового пакета военной помощи. О прошедшем 24 октября телефонном разговоре пресс-служба военного ведомства киевского режима сообщает в своём телеграм-канале.

Алексей Резников Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Алексей Резников «Провёл продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином III. Ценю чёткую позицию США по не реагированию на провокации и нулевой терпимости к [ядерному] шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для [Киева]. Подробности последуют».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном провёл представитель киевского режима Дмитрий Кулеба. По его словам, обсуждались поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов, а также способы завершения якобы имеющего место «ядерного шантажа» со стороны России.

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