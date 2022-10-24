Минеральные Воды, Ставропольский край, 25 октября, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Объявлены победители финала направления «Развитие территорий» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении трех дней 114 увлеченных работников индустрии гостеприимства из 42 регионов страны решали территориальные кейсы, проходили ассесмент деловых компетенций, индивидуальные интервью, посетили деловую программу. 14 участников из 10 регионов России объявлены победителями.

Александр Погожев, ИА REGNUM МинводыЭКСПО

Ставропольский край третий раз встречает на своей территории проект «Мастера гостеприимства». В 2022 году на финале в Минеральных Водах за звание Мастера гостеприимства боролись перспективные кадры, которые успешно преодолели дистанционные конкурсные испытания. Финал направления «Развитие территорий» прошёл с 21 по 24 октября на площадке МинводыЭКСПО.

На церемонии закрытия финала к Мастерам гостеприимства по видеосвязи обратился первый заместитель генерального директора АНО «Россия — стран возможностей» Алексей Агафонов: «Конкурс «Мастера гостеприимства» отличается от других проектов нашей платформы. Здесь всегда царит неповторимая, душевная и теплая атмосфера. На проекте ты не чувствуешь соревнования за кубок, ведь каждый становится частью сообщества, большой семьи Мастеров, где ты всегда можешь найти поддержку единомышленников, услышать совет от наставников, проконсультироваться с экспертами. Мастера делают общее доброе дело — создают прекрасный бренд под теплым названием «Гостеприимство в России».

Первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Елена Шконда: «Мы рады приветствовать на Ставропольской земле креативных, увлеченных, влюбленных в туризм и свои регионы людей. Мы очень рады, что наши жители активно принимают участие в проекте. В новом сезоне заявки на конкурс от Ставропольского края подали более 200 человек, четверо из них борются в финале в Минеральных Водах. Благодарим президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и конкурс «Мастера гостеприимства» за то, что вдохновляете и поддерживаете инициаторов туристических проектов и индустрию в целом».

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысяч в 2022 году. Главная задача проекта — познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

«Четырнадцать ярких, креативных, влюбленных в нашу страну и свои регионы участников конкурса стали победителями и заслужили гордое звание «Мастер гостеприимства», а с ним и новые карьерные возможности, признание туристического сообщества, возможность участия в программе наставничества и прохождение специализированной одномодульной образовательной программы в Мастерской управления «Сенеж», — рассказывает руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

«Развитие территорий» — одно из четырех новых направлений конкурса «Мастера гостеприимства», которое стартовало только в 2022 году. Интерес к нему проявили не только тысячи участников, но и партнеры конкурса, обратившиеся к Мастерам гостеприимства за новыми яркими идеями по развитию территорий России.

На финале конкурса в Минеральных Водах участники решили шесть территориальных кейсов от заказчиков. Важно, что работа началась за несколько месяцев до финала. Партнеры готовили материалы для участников, продумывали задачи и механику проведения стратегической сессии, а финалисты старались глубоко изучить особенности выбранных территорий. В Ставропольском крае участники и заказчики встретились очно и вместе разработали актуальные для регионов, эффективные, прикладные предложения по развитию территорий страны.

Тревел-кейс «От Дагестана до Красной поляны» (заказчик — ВОО «Русское географическое общество») был направлен на реализацию туристического маршрута «От моря до моря». Финалисты формировали концепцию Тропы, связанную с восстановлением советского пешеходного маршрута от Дагестана до Красной поляны, которая позволит воспринимать ее как единый туристический продукт.

Кейс «Москва+: города ЦФО» (заказчик — Комитет по туризму города Москвы). Участникам предстояло разработать концепцию создания научно-промышленных маршрутов в Москве и регионах ЦФО: схему, логику и алгоритм создания маршрутов и проработать логику концепций создания маршрутов.

Гастро-кейс: Челябинская область (заказчик — АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области»). Мастера предлагали идеи гастрономического сувенира для Челябинской области и прорабатывали способы продвижения гастрономического туризма в регионе.

Межтерриториальный кейс Пермского края (заказчик — Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края). Мастерам дали задание придумать концепцию позиционирования для туристов двух территорий Пермского края: Территория Усьвинских столбов («Душа Пармы») Усолье Строгановых («Земля Строгановых»).

Туристический кластер «Сириус» (заказчик — Администрация федеральной территории «Сириус»). Мастера придумывали способы продвижения кластера как территории со смыслом, наполняли территорию инфраструктурными решениями, которые сделают ее привлекательнее и комфортнее для гостей. Работали с брендингом, продвижением, инфраструктурным наполнением.

Туристический кластер «Таврида» (заказчик — АНО «Центр развития культурных инициатив», арт-кластер «Таврида»). Финалистам предстояло создать единую концепцию туристического кластера «Таврида» — определить, что именно нужно создать, какие инфраструктурные решения предложить для благоустройства территории и привлечения разных целевых аудиторий.

В ближайшей перспективе яркие идеи Мастеров будут воплощены в жизнь.

На протяжении всех этапов финала участников поддерживали наставники — профессионалы туристической индустрии, знаменитые отельеры и рестораторы, туроператоры, руководители компаний сферы туризма и сервиса, представители органов власти, курирующие развитие территорий. Главным модератором конкурсной программы стал управляющий партнер и сооснователь консалтингового бюро «Hard Restart», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Константинов.

«Формат 3-х дневной гибридной стратегической сессии по развитию территорий — когда требуется предварительная подготовка, активные диалоги с федеральными экспертами и региональными стейкхолдерами, аналитика, формирование бизнес-гипотезы, командный поиск вариантов направлений развития, пересборка модели, питч и последующая защита проекта — это сложно! Мы понимали, что будет интересно и полезно, но реально сложно. Далеко не каждый специалист способен на работу такого класса. — отметил Андрей Константинов, — Мастера гостеприимства доказали на практике, что способны держать высокий уровень результата. Участники нашли неожиданные и жизнеспособные идеи. Держали фокус внимания на финансовых показателях, особенностях каждой конкретной территории и своей личной готовности к реализации проектов развития».

Программа финала получилась насыщенной и интересной. Помимо решения территориальных кейсов, участники увидели прекрасный город Пятигорск на экскурсии, прониклись атмосферой Кавказа и попробовали местную кухню на гастро-ужине, собрали 15-метровую «Машину Голдберга» на тимбилдинге, а также прошли индивидуальные интервью, которые помогут проекту при подборе кандидатур в рамках запустившейся недавно программе Рекрутинга от Мастеров гостеприимства.

В этом году Мастера ещё раз доказали свое радушие и гостеприимство, введя формат открытых деловых программ с лекциями топовых спикеров индустрии гостеприимства, которые могут посетить все желающие. На финале в Минеральных Водах участники смогли обменяться опытом с представителями регионального турсообщества, расширить сеть полезных контактов, а увлеченные жители региона — прийти в гости к Мастерам и увидеть индустрию гостеприимства не только глазами туриста. На панельной дискуссии на тему «Влияние индустрии гостеприимства на экономику страны и социально-экономическое развитие» заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников, генеральный Директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент», наставник конкурса Наталья Обыдённова и старший советник по стратегическому развитию Департамента стратегического развития и управления территорией АО «ВДНХ» Владимир Березин поговорили с Мастерами о том, какие меры необходимо предпринять для развития значимости вложений туризма в ВВП в России и как сегодня государство стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в индустрии. Как грамотно следовать современным трендам и внедрять стратегии развития с учетом российской специфики рассказали директор Центра развития региональной экономики и городской среды АСИ Ольга Захарова и вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов. В формате TED о пути региона к туристической привлекательности выступила соучредитель, креативный директор коммуникационной группы компаний megroup Елена Горбачева, а владелец компании Gradova Group Hotels, Генеральный директор Лодж-Отеля «Байкальская Резиденция», Hilton Garden Inn Moscow Красносельская, член экспертного совета по туризму при Государственной Думе РФ, наставник конкурса Оксана Градова поделилась опытом и раскрыла секреты про сегмент люкс как двигатель туризма и отельного бизнеса.

Партнер конкурса — «Академия гостеприимства» провела для участников сессию «Как монетизировать опыт региона в туризме и создать условия для туристической привлекательности?», спикером которого стала менеджер по развитию «Академии гостеприимства», руководитель проекта «Стажировка мечты by Mriya», победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Жанна Федаева. В рамках встречи был изучен опыт и инструменты для разработки продукта «Бизнес-миссия» на примере отеля Mriya Resort&SPA. Мастера гостеприимства получили возможность разработать свой проект бизнес-миссий, лучшие из которых могут быть реализованы совместно с «Академией гостеприимства». Также была выбрана наиболее успешная проектная идея — её предложила Мария Кузнецова из Ставрополя. Теперь Мария получит грант на прохождение бизнес-стажировки от партнера Mriya Resort&SPA.

Финалист первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства», колумнист радио «Серебряный дождь», универсальный практик и ТОП-менеджер сферы гостеприимства из Ставропольского края Ирина Бервиненко в свой день рождения пригласила коллег из федерального пресс-тура посетить иммерсив-проект «На Променаде: Путешествие за тайной воды в Пятигорске», который погрузил гостей в удивительный мир и познакомил с историей прекрасного города Пятигорска, а также провела для журналистов сессию «По дороге гостеприимства».

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Корпорация «Туризм. РФ», компания «Слетать. ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi. travel», Брендинговое агентство ENDY, Академия гостеприимства, программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», Образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи и другие.