Нью-Йорк, США, , 02:49 — REGNUM Соединенные Штаты проводят против России наступательные кибероперации с использованием возможностей киевского режима, заявил замглавы департамента международной информационной безопасности российского МИД Владимир Шин в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии [киевского режима]», — заявил он.

Дипломат добавил, что с начала 2022 года количество хакерских атак на российские ресурсы выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом. При этом большая часть кибератак ведется с территории США и ЕС. По словам Шина, масштаб нападений свидетельствует о скоординированной атаке западных стран с привлечением хакерских группировок и частных корпораций.

Дипломат подчеркнул, что на фоне этого США продолжают обвинять Россию в киберагрессии, не приводя доказательств. Таким образом Вашингтон, по мнению дипломата, пытается прикрыть свою злонамеренную активность в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября хакеры атаковали сетевую структуру АО «ЛОЭСК» и попытались отключить электроэнергию в Ленинградской области. Отмечалось, что кибератаку удалось отразить. Не исключается, что за нападением стояли хакеры киевского режима.