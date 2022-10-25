Москва, , 02:45 — REGNUM Апелляционную жалобу защиты на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотиков, рассмотрит Московский областной суд. Об этом 24 октября сообщил и журналистам в пресс-службе суда.

Бриттни Грайнер УГМК

Заседание назначено на 11:00 мск 25 октября. Сама Грайнер будет участвовать в заседании суда по видеосвязи из следственного изолятора. Адвокаты американской спортсменки пояснили, что «Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения».

Напомним, что двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана в феврале сотрудниками таможни в московском аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. У спортсменки обнаружили вейпы с маслом наркотического вещества растительного происхождения.

Химкинский городской суд Московской области в августе 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей. Спортсменка была признана виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели их сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также в их контрабанде в значительном размере.

Как уверяет сама Грайнер, умысла в содеянном у неё не было, она, якобы, положила наркотическое вещество в сумку второпях. Спортсменка полностью признала свою вину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская сторона проводит переговоры с властями России с целью произвести обмен заключёнными. Власти США добиваются освобождения Грайнер и Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.

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