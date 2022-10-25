25 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:59 — REGNUM Заявление председателя управляющего совета британской Консервативной партии Грэма Брейди о том, что новым премьер-министром Великобритании назначен бывший министр финансов Риши Сунак, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

Сунак оказался единственным из претендентов на пост премьер-министра страны, кто не сошёл с дистанции в ходе политической гонки. После того как последний конкурент Сунака снял свою кандидатуру, бывший министр финансов Британии моментально стал новым премьер-министром Великобритании.

«От смены проституток на кроватях суть публичного дома не меняется», — поделился своим мнением Сергей Р.

Многие пользователи оказались обескуражены результатами политической гонки в Великобритании. После всех пертурбаций, которые пришлось пережить острову, в кресле премьер-министра королевства оказался бывший министр финансов индийского происхождения.

«Индиец. Правит Англией. Индиец. Той страной, что грабила его историческую родину. Вау!» — удивлена Мария Л.

«Спираль закручена, круг замкнулся. Представитель некогда унижаемого, убиваемого Британией народа возглавил Британию. Причём очень образованный и очень богатый представитель, который как-то раз не смог самостоятельно на заправке оплатить бензин, потому что не знал, как это сделать без водителя», — отметил Edgar H.

Некоторые комментаторы отмечают, что индиец в кресле премьер-министра Великобритании — это особый знак, поданный народу этого государства. Особенно символично это выглядит после того, как в мир иной ушла Елизавета II, которая забрала с собой в могилу ту старую Англию, которые мы знали.

«Сначала Королева, а теперь и это. Наступает конец Великобритании», — считает Валентин С.

Карта Британской империи. 1897

«Это у них такое своеобразное импортозамещение», — пишет Олег О.

Часть людей полагает, что Сунак может последовать примеру своих предшественников, отправившись в отставку раньше отведённого ему срока на этом посту.

«Сколько этот продержится, интересно? Делаем ставки!» — пишет Ренат С.

«Сам Джонсон отказался от поста премьер-министра в пользу Сунака, так что мы ещё не знаем, с чем сталкиваемся», — подметила Анжела З.

Часть людей полагает, что Сунак похоронит Великобританию, предоставив её тело в дар США, которые уже давно облизываются на этот кусочек суши в бурном Северном море, а душу в качестве акта мести передаст в руки индийского народа, который, наверное, пострадал от британских колонизаторов, как ни один другой на этой планете.

«Учитывая, что у Консервативной партии в Британии наметился не то что кризис, а самая настоящая катастрофа, то нет ничего удивительного, что Сунак оказался в одиночестве, будучи в политической гонке. Неудивительно, что Джонсон сошёл с дистанции, поскольку он ещё хочет сохранить перспективы для своей политической карьеры в ЕС. Та же Лиза Трасс поздно осознала, но всё-таки у неё хватило решимости соскочить с вагона, пока поезд не разогнался слишком быстро. Все бегут от кресла премьер-министра как от огня. Сунак станет гробовщиком если не всей Великобритании, то её главных консервативных сил, которые ещё как-то сопротивлялись воле Америки», — поделился своим мнением Максим С.

Напомним, 24 октября председатель управляющего совета британской Консервативной партии Грэм Брейди заявил журналистам о том, что новым премьер-министром Великобритании назначен бывший министр финансов Риши Сунак.