Загреб, 25 октября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Иран «совершает большую ошибку», якобы поставляя России беспилотные летательные аппараты (БПЛА), нацеленные на инфраструктуру киевского режима, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в хорватском Загребе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

По ее словам, такая деятельность Тегерана отдаляет перспективы заключения ядерной сделки, к которой будто бы стремились США. Пелоси утверждает, что Иран «помогает русским и делает мир менее безопасным».

Она отметила, что БПЛА — это «опасная технология, которую необходимо остановить». Спикер палаты добавила, что западные страны «должны иметь возможность противостоять беспилотникам».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября власти Ирана предложили ЕС провести официальное расследование утверждений о поставках иранских беспилотников России.