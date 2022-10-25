Киев, , 02:34 — REGNUM Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от стран Запада от $4 до $5 млрд ежемесячно. Об этом советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил в опубликованном 25 октября интервью германской редакционной группе Funke.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Александр Роднянский «Нам нужно от $4 до $5 млрд для нашего бюджета каждый месяц. Мы думаем, что Германия в 2023 году может давать примерно по $500 млн в месяц. От ЕС в целом мы ожидаем около $2 млрд ежемесячно… Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться».

В Берлине 25 октября пройдёт конференция по вопросам будущего восстановления территорий б. УССР, ущерб на которых от боевых действий оценивается МВФ в 350 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц вновь выдвинули идею разработки «плана Маршалла» для Киева.

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