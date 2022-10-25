Игорь Свирин, 25 октября 2022, 09:58 — REGNUM Член думской фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова сообщила о том, что в соавторстве с рядом депутатов Госдумы разработала законопроект, направленный на борьбу с травлей в школах. Среди тех, кто помогал депутатам концептуально оформлять инициативу, лица, прямо связанные с иноагентами, а в первых рядах его защитников — памятные со времен закона Оксаны Пушкиной о профилактике домашнего насилия представительницы прозападных НКО, лоббирующие ювенальную юстицию (ЮЮ), феминизм и права ЛГБТК.

Госдума
Госдума
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В разработке документа участвовали Сергей Миронов (СРЗП), вице-спикеры Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, Петр Толстой и Анна Кузнецова, депутаты-единороссы Екатерина Стенякина, Ирина Панькина, Дмитрий Вяткин, а также Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов (ЛДПР). Отдельно хотелось бы отметить руководителя нашей рабочей группы, педагога Светлану Моторину, юристов Анну Копылову, Викторию Дергунову, а также представителей педагогического сообщества. Они путём долгих обсуждений предложили саму концепцию законопроекта и провели тщательную работу над его формулировками», — написала депутат в своем телеграмм канале.

Инициатива парламентариев не на шутку встревожила родительское сообщество и породила в обществе широкую дискуссию. Собственно, спор развернулся вокруг заявления самой Лантратовой и ряда публикаций в СМИ, поскольку законопроект не внесен в Госдуму и не опубликован. Но и того, что уже известно, достаточно, чтобы сделать некоторые выводы.

Лантратова Яна Валерьевна
Лантратова Яна Валерьевна
duma. gov.ru

Так «Известия» сообщают со ссылкой на авторов инициативы, что «документ закрепляет понятие «травля», определяет его субъектный состав, а также формирует основу для дальнейшего составления Государственной программы профилактики травли (ГППТ) и Единого стандарта профилактики травли)». То есть станет базой, как мы в этом еще убедимся, для целого пакета ювенальных инициатив.

В свою очередь «Коммерсант» уточняет, что «парламентарии предлагают признать: бойкот, «исключение жертвы травли из формальной или неформальной группы», оскорбительные обращения, умышленное похищение или повреждение вещей жертвы, кибербуллинг, распространение порочащей информации, а также публичное обсуждение физических, психологических или интеллектуальных особенностей тех, кого травят. Впервые в законодательстве будут установлены такие термины, как «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли». Издание также отметило, что, по словам Лантратовой, в Минпросвещения, у региональных властей, у экспертов уже есть свои наработки по предотвращению буллинга и работе с его последствиями. Депутаты же намерены собрать лучшие практики, поработать с министерством и экспертами над созданием системной программы.

При этом соавторы законопроекта ссылаются на исследования, которые якобы показывают зашкаливающий уровень буллинга в России. Яна Лантратова в интервью преподавателю информатики, руководителю городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаилу Богданову (на видео с 6:41) сообщила, что, согласно проведенному в 2019 г. исследованию ЮНЕСКО, в России подвергались травле 42,5% школьников от 9 до 15 лет. Кроме того, упомянула исследование того же 2019 г., проведенное консалтинговой компанией «Михайлов и Партнеры. Аналитика», согласно которому 52% российских школьников сталкивались с проявлением агрессии. Заметим, что госпожа Лантратова забыла упомянуть, что 66% школьников называли атмосферу в своей школе дружелюбной. Не слишком многословна оказалась депутат и в части того, кто помогал ей готовить законопроект, но и сказанного оказалось достаточно для того, чтобы подтвердились опасения общественности в части того, что в рабочей группе были лоббисты ЮЮ.

Павел Парфентьев
Павел Парфентьев
ПАРФЕНТЬЕВ. КЛУБ

Вот, что по этому поводу написал в своем телеграм-канале председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи» Павел Парфентьев: «Я начал с факта участия в создании законопроекта Виктории Дергуновой. Как Вы помните, до этого Дергунова активно лоббировала феминистский законопроект о «семейном насилии» и ювенальный закон собственного авторства. На этом фоне сходство резинового определения «насилия» в законе феминисток и «травли» в проекте Лантратовой выглядело не случайным.

Ну так вот, оно точно не случайно. Оказывается, Дергунова не просто член группы, работавшей над законопроектом о «травле», а один из его основных авторов. «Рабочая группа по антибуллинговому законопроекту, в составе которой — эксперты BGP Litigation и благотворительного фонда «Юристы помогают детям», завершила работу над его первой редакцией … Проект уже направлен Яне Лантратовой». … «Над законопроектом работают эксперты фонда «Юристы помогают детям» под руководством Виктории Дергуновой». Общественник также упоминает еще одну участницу рабочей группы Лантратовой — юриста программы Травли Net Анну Копылову.

Приведенные факты красноречиво свидетельствуют об очередной попытке, следуя строго в русле западных методичек, занять доминирующее положение в сфере образования и навязывать учителям, родителям и детям чуждые нашему обществу нормы. Осуществлять деятельность по предотвращению распространения жестокости и агрессии в детско-юношеской среде, предупреждению детских суицидов, подготовке образовательных, информационных и просветительских мероприятий, включая подготовку и издание методологических материалов и анимационных видеоматериалов, конечно же, будут за счет государственного финансирования.

Примечательно во всей этой истории то, что разрушенную систему воспитания пытаются подменить, и надо заметить крайне успешно, службами примирения и медиации. Которым не нужно конструктивное, мирное, педагогическое разрешение межличностных проблем учеников. Их задача — как можно сильнее раздуть пожар ссор, придать им антагонистический, медийный характер — мол, педагоги не умеют воспитывать и родители ничего не умеют — и панацеей объявляются ювенальные технологии повальных судебных разборок с первого по одиннадцатый класс, как на суперпродвинутом Западе.

Удивительно, но депутат Яна Лантратова и ее соавтор вице-спикер Анна Кузнецова будто не слышат ни учителей, ни психологов, ни представителей патриотически настроенных родительских организаций. А те буквально вопиют о том, что разрушенную доброжелательную среду в школе и отнятую у учителей воспитательную функцию невозможно заменить ни бюрократическими процедурами, ни участием сомнительных и откровенно враждебных НКО. Более того, образование отнесено к стратегическим направлениям обеспечения национальной безопасности России, и внедрение в эту сферу иноагентов чревато неисчислимыми бедствиями.

В заключение скажем несколько слов об иноагентах и вновь дадим слово Павлу Парфентьеву. Вот что пишет эксперт: «Среди трех поименно названных, которых Лантратова захотела «особо отметить», подчеркнув, что они «путём долгих обсуждений предложили саму концепцию законопроекта и провели тщательную работу над его формулировками» (!) — адвокат Виктория Дергунова.

А теперь посмотрим внимательно, на какого же «специалиста» Лантратова решила опираться. Потому что на этом примере прямо ярко видна связь ее инициативы и с феминизмом, и с «ювеналкой» (об «ЛГБТ» потом поговорим отдельно). Так кто же предложил концепцию и формулировки законопроекта Лантратовой?

Просто факты.

Адвокат Виктория Дергунова — не просто давняя лоббистка феминистского законопроекта о «домашнем насилии». Она — один из инициаторов публичной кампании за принятие этого закона. Вместе с его соавторами Алёной Поповой (ныне иностранный агент) и адвокаткой-феминисткой Мари Давтян (юрист феминистского Консорциума), а также Анной Ривиной (руководитель феминистской организации-иноагента «Насилию. нет»).

Вместе с «друзьями и близкими Джорджа Сороса» — представителями фемлобби (такими как адвокатка-феминистка Екатерина Тягай) и ювенального лобби (такими как Елена Альшанская) — она активно публично выступала против просемейного »закона семи сенаторов».

И то, и другое совершенно неудивительно. Я уже рассказывал (https://t.me/parfentiev_club/2514), что Виктория Дергунова работала в МГЮА им. Кутафина на кафедре семейного права — и именно тогда, когда ею руководила та самая Екатерина Тягай, превратившая ее в рассадник феминизма. Когда (видимо, на самом деле, именно за это) Екатерину Тягай убрали с кафедры, перестала там преподавать и Дергунова.

На этом фоне, разумеется, уже не удивляют выступления Дергуновой на «воркшопе» по «домашнему насилию» в Вышке и даже на московском феминистском «фестивале гендерной грамотности» FemFest два года подряд — в 2020 и 2021 гг.

Кстати, в 2020 году она также преподавала на «Школе безопасности и благополучия» (вместе с теми же Поповой, Давтян и Ривиной), которую организовал тот самый феминистский FemFest при поддержке представительства ЕС в России». Истинность сделанных общественником заявлений можно без труда проверить, заглянув в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

В свою очередь нас очень интересует, знают ли другие соавторы депутата Лантратовой, что законопроект, под которым они готовы поставить свою подпись, готовили иноагенты, феминистки и лоббистки ЛГБТК и ЮЮ?