Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном провёл представитель киевского режима Дмитрий Кулеба. Об этом сам Кулеба сообщил 24 октября в своём Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен Mfa.gov.ua

Кулеба уточнил, что главной темой беседы были поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.

Кроме того, по словам Кулебы, они обсудили с Блинкеном способы завершения якобы имеющего место «ядерного шантажа» со стороны России. Эту тему, как уверяет Кулеба, они с госсекретарём США обсудили детально и откровенно.

Также Кулеба отметил, что выразил благодарность Вашингтону за поддержку Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США очень серьезно воспринимают информацию о возможности провокации с «грязной бомбой» на территории бывшей УССР, однако пока не видят каких-либо доказательств подготовки к такой акции.

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