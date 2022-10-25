Дманиси, Грузия, , 15:12 — REGNUM Два землетрясения произошли почти одно за другим на территории Грузии, сообщает 24 октября грузинский телеканал TV 25.

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Оба землетрясения, по данным Национального центра сейсмического мониторинга, произошли к юго-западу от Тбилиси, в Карабулахской сельской административно-территориальной единице Дманисского муниципалитета.

Первое толчки случились в 13:20 по местному времени, недалеко от села Мамишлари. Их магнитуда составила 3 балла. Второе землетрясение магнитудой 3,7 произошло спустя 19 минут вблизи села Саламалейки. В обоих сёлах живут этнические азербайджанцы.