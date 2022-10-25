Дманиси, Грузия, 25 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Два землетрясения произошли почти одно за другим на территории Грузии, сообщает 24 октября грузинский телеканал TV 25.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Оба землетрясения, по данным Национального центра сейсмического мониторинга, произошли к юго-западу от Тбилиси, в Карабулахской сельской административно-территориальной единице Дманисского муниципалитета.

Первое толчки случились в 13:20 по местному времени, недалеко от села Мамишлари. Их магнитуда составила 3 балла. Второе землетрясение магнитудой 3,7 произошло спустя 19 минут вблизи села Саламалейки. В обоих сёлах живут этнические азербайджанцы.