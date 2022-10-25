Токио, , 02:09 — REGNUM Приход холодов усилит усталость от поддержки киевского режима среди жителей европейских стран, заявил японский политик Еити Масудзоэ в статье для издания JB Press.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он указал, что пока киевский режим продолжает держаться за счет помощи Запада, которая, по мнению политика, не является бесконечной. По словам Масудзоэ, накачка киевской хунты оружием осуществляется за счет налогоплательщиков из стран Запада, которые уже устали от этого.

Политик добавил, что усталость европейских граждан от поддержки киевского режима усилится с наступлением холодов в Европе. Он не исключил, что Москва рассчитывает именно на такой сценарий.

«На низовом уровне в Европе растет антипатия к [киевскому режиму], который в связи с серьезными трудностями просит от Запада только одного — помощи», — добавил Масудзоэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в немецком Франкфурте-на-Майне прошел массовый митинг против поставок немецкого оружия киевским нацистам. На демонстрации собрались сотни протестующих с плакатами.