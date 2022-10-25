Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин готов к переговорам с Министерством обороны России и нацелен продолжать диалог столько, сколько это потребуется, сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении подчеркивается, что США будут «поддерживать линии связи открытыми». Кроме того, как отметили в ведомстве, Вашингтон планирует осуществлять дальнейшие контакты со своими партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября состоялись телефонные переговоры Ллойда Остина и министра обороны России Сергея Шойгу.

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