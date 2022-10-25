25 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заверение главы Минобороны Великобритании о том, что киевский режим не пойдёт на обострение конфликта на территории бывшей УССР.

Артур Савин, , 09:58 — REGNUM Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что киевский неонацистский режим не намерен обострять конфликт на территории бывшей УССР вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский министр обороны Сергей Шойгу созвонился со своим британским коллегой и выразил обеспокоенность тем, что, по имеющейся информации, киевский неонацистский режим готовит на территории бывшей УССР провокацию с использованием «грязной бомбы». Несмотря на то, что Россия настойчиво просит западных хозяев Киева обратить на эту угрозу внимание, с той стороны делают вид, будто бы русские зря бьют тревогу и всячески пытаются усыпить внимание.

«Если два соседа дерутся, значит, у одного из них вчера гостил англичанин», — шутит Aliya A.

Многие пользователи считают, что уж кому-кому, а главе британского оборонного ведомства верить не имеет никакого смысла, поскольку он кровно заинтересован в том, чтобы Киев пошёл на самое жёсткое обострение, которое только возможно.

«Нашли кому верить!» — пишет Юрий И.

«А, ну раз Лондон заверил, значит, можно верить. Это прямо самые наши надёжные и искренние «партнёры», — написал Fedor N.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания только и делает, что разгоняет эскалацию на территории бывшей УССР, а значит, подобные заявления следует воспринимать с точностью до наоборот.

«Британия поставляет Киеву оружие и говорит, что тот не пойдёт на эскалацию? Ага, конечно. Их слова противоречат их же действиям», — заметила Эльвира Г.

«Знаем мы вашу помощь! Идите вы с ней в пешее сексуальное путешествие, джентльмены!» — провожает британское министерство обороны Александр Ш.

Часть людей полагает, что киевские власти в данном конфликте выступают лишь в качестве марионетки, а реальными противниками России выступают как раз таки страны — участницы НАТО, которые и толкают Киев к применению «грязного» ядерного боезаряда.

«Киев сам-то, может, и не пойдёт на такой шаг, но вот если его кто-нибудь подтолкнёт, то он даже не остановится», — уверена Камилла С.

«Киеву уже нечем эскалацию проводить — металла больше, чем живой силы, а живая сила перестаёт быть живой каждый день, каждый час. Поэтому у них остаётся последний шанс — ядерный взрыв», — указывает Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что лучшим решением со стороны властей Великобритании для урегулирования конфликта на территории бывшей УССР станет самоустранение.

Вестминстерский мост, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

«Самым лучшим действием по регулированию конфликта со стороны Лондона будет не лезть в конфликт», — считает Камила Х.

«Лондон может помочь урегулированию конфликта только тем, что перестанет совать свой нос не в свои дела», — пишет Эмиль П.

«Если бы они никуда не лезли, то сейчас бы их страна не была в кризисе. А так уже достаточно поздно об этом думать», — поделилась своим мнением Людмила Е.

Напомним, 24 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в ходе разговора с главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу о том, что киевский неонацистский режим не намерен обострять конфликт на территории бывшей УССР.