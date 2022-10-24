Осло, 25 октября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Норвегия намерена и дальше продолжать поставлять вооружение киевскому режиму. Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон, 24 октября сообщила газета Aftonbladet.

Норвегия

По мнению Петерссона, Киев «ведёт справедливую оборонительную войну», которая, по словам представителя МИД Норвегии, полностью соответствует гарантированным Уставом ООН правом государств на самооборону.

«Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать [Киев] как в военном, так и в прочих отношениях», — указал Петерссон.

Напомним, 24 октября первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов в ходе встречи с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле отметил, что военная помощь Киеву скандинавской страны только усугубляет конфликт и затягивает боевые действия на территории б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» и радиоактивными веществами при поддержке и помощи стран Запада.