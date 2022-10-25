Джакарта, , 01:39 — REGNUM Общее число погибших в результате пожара на пассажирском судне в Индонезии выросло до 14 человек, сообщает пресс-служба поисково-спасательного управления города Купанг.

Пожар Dave Hogg

«На данный момент число жертв пожара на корабле увеличилось до 14 человек, а тела семи погибших были доставлены в город Купанг», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается. При этом судно еще находится на воде, пожар на нем продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пожар произошел на пассажирском судне у провинции Восточная Нуса — Тенгара в Индонезии. С горящего катера удалось спасти 263 пассажиров, число пострадавших уточняется. По первым данным, погибли 13 человек, однако не исключалось, что число погибших будет расти.

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