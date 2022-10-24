Лос-Анджелес, США, 25 октября, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Актер Лесли Джордан, известный своими ролями в сериалах: «Американская история ужасов» (American Horror Story, 2011-2022) и «Уилл и Грейс» (Will & Grace, 1998-2020), погиб 24 октября в результате ДТП в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Траур

По предварительным данным, автомобиль, которым управлял 67-летний Джордан, врезался в стену одного из зданий в районе Голливуд. Актёр погиб на месте. Информация об аварии произошла около 08:50 (18:50 мск). Причина аварии устанавливается, предполагается, что Джордану могло стать плохо за рулём.

«Мир, определенно, стал сегодня намного темнее без любви и света Лесли Джордана» — так сказал агент актёра Дэвид Шолл.

Шолл назвал Джордана не просто «мега-талантом, с которым приятно работать», но и человеком, который «предоставлял эмоциональное убежище нации в одно из самых трудных времен».

Лесли Джордан за свою актёрскую карьеру снялся в нескольких десятках кинофильмов и телесериалов. Самые известные из них: «Конмэн» (Con Man, 2015-2017), «Сверхъестественное» (Supernatural, 2005-2020), «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives, 2004-2012). Также он является автором книг и пьес, среди которых автобиографическая пьеса «Затерянные в отеле Першинг Пойнт», в которой он сыграл главную роль.