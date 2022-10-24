Красноярск, 25 октября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Во вторник, 25 октября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +4… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Мокрый снег

В 5:10 на Театральной площади было +0 °C.

Ночью с 25 на 26 октября ожидается до −3… +1 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 7−12 м/с. Давление — 744 (-1) мм рт. ст.

В среду, 26 октября, в Красноярске до +5… +8 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до −2… +0 °C, облачно с прояснениями.

В четверг, 27 октября, в Красноярске ожидается до +6… +8 °C днём и до +1… +3 °C ночью. Облачно, ночью временами небольшие осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 25 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, в Эвенкийском МР местами порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

25−28 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

Читайте также: В Красноярском крае введут дополнительные меры поддержки мобилизованных