Вашингтон, 25 октября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск довольно грубо ответил на критику своего плана по мирному урегулированию на территории б. УССР экс-чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Стычка состоялась 24 октября на странице Маска в Twitter.

Trevor cokley Илон Маск

Маск прокомментировал утреннее шоу телеканала CNBC Squawk Box, в котором был показан фрагмент с участием Каспарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

«Почему люди, сидящие в комфортных особняках в Кремниевой долине, рассказывают [Киеву], как вести свои дела?» — так риторически спросил экс-чемпион мира по шахматам, упомянув в своём пафосном обращении Маска.

«Хотя это правда, что Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», — написал Маск, предварительно процитировав реплику шахматиста.

«У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», — так добавил Маск в своей следующей реплике-твите.

Напомним, миллиардер Илон Маск в начале октября предложил в Twitter свой вариант урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По мнению Маска, Крым должен навсегда остаться частью России, а в новых регионах нужно снова провести референдум под наблюдением ООН.

На территории, подконтрольной Киеву, такие заявления Маска вызвали бурю негодования и резкого осуждения со стороны политиков, бизнесменов и отдельных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Илона Маска, обеспечение территории б. УССР спутниковой связью Starlink будет производиться американской компанией SpaceX и при отказе минобороны США оплачивать работу этой сети.