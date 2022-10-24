Лондон, 25 октября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Лиз Трасс, покидающая должность главы правительства Великобритании, намерена сделать перерыв в политической деятельности после отставки. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

По их сведениям, после десяти лет работы в британском правительстве Трасс намерена временно приостановить свою политическую деятельность. При этом она сохранит мандат депутата палаты общин парламента Великобритании до следующих выборов. Издание не исключает, что Трасс может заняться написанием мемуаров и общественной деятельностью, однако ее доходы не будут значительными.

Газета утверждает, что экс-премьер-министр будет получать денежное довольствие в размере 115 тыс. фунтов стерлингов ежегодно (около $129 тыс.), несмотря на призывы оппозиции лишить ее этой выплаты в связи с коротким временем пребывания на должности главы британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Лиз Трасс объявила об уходе в отставку с должности главы правительства Великобритании. Позднее, 24 октября, Консервативная партия Соединенного Королевства выбрала на должность премьер-министра экс-главу британского минфина Риши Сунака.