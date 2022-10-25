Берлин, , 01:07 — REGNUM Более 7 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в ряде регионов на востоке Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на местные власти.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Демонстранты выразили свое несогласие с политикой немецкого правительства в сфере энергетики, а также с последствиями кризиса на территории бывш. УССР. Акции прошли в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Самые крупные демонстрации наблюдались в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг. Большую часть собраний организовали партии «Альтернатива для Германии» и «Левые».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября во Франции прошли масштабные акции протеста, в которых участвовали в общей сложности 107 тысяч человек.

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