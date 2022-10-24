Вена, 25 октября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер 26 октября обсудит в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) перспективы надёжных поставок газа для ещё большего снижения зависимости от этого топлива из России. Об этом со ссылкой за заявление пресс-службы канцлера 24 октября сообщает агентство Reuters.

bundeskanzler.at Федеральный канцлер Карл Нехаммер

По словам Нехаммера, Австрия хорошо подготовилась к зиме, практически полностью заполнив свои газовые хранилища и сократив зависимость от российского голубого топлива с 80% до 50%. В рабочей поездке на Ближний Восток канцлера будут сопровождать министры финансов и энергетики Австрии Магнус Бруннер и Леонор Гевесслер.

Карл Нехаммер «Сейчас мы работаем над обеспечением надёжных поставок на следующий отопительный сезон. Поэтому в среду днём я отправляюсь с Магнусом Бруннером и Леонор Гевесслер в Абу-Даби, чтобы провести переговоры о том, как мы можем ещё больше снизить нашу зависимость от РФ и повысить надёжность поставок в 2023–2024 годах».

Как сообщало ИА REGNUM, австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер посоветовала согражданам во время приготовления еды накрывать кастрюли крышкой ради экономии энергии. Ранее она заявляла, что её ведомство разработало план чрезвычайных действий на случай полной остановки поставок газа из России.

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