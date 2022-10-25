Вашингтон, 25 октября 2022, 00:49 — REGNUM Президент США Джо Байден в ближайшие дни собирается провести телефонный разговор с Риши Сунаком, которого выбрали новым премьер-министром Британии, заявила на брифинге 24 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, американский лидер также надеется на продолжение сотрудничества между двумя странами.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября бывший глава британского правительства Борис Джонсон отказался от планов вновь стать премьер-министром и лидером Консервативной партии королевства. Риши Сунак заявил, что сам отговорил Джонсона от таких намерений.
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