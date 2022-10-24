Вашингтон, 25 октября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ближайшие дни собирается провести телефонный разговор с Риши Сунаком, которого выбрали новым премьер-министром Британии, заявила на брифинге 24 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

(сс) The White House Джо Байден

По ее словам, американский лидер также надеется на продолжение сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября бывший глава британского правительства Борис Джонсон отказался от планов вновь стать премьер-министром и лидером Консервативной партии королевства. Риши Сунак заявил, что сам отговорил Джонсона от таких намерений.

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