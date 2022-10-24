Нью-Йорк, США, 25 октября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Россия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша предпринять все усилия, чтобы предотвратить провокацию киевских нацистов с «грязной бомбой». Соответствующее письмо главе организации направил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Ядерное топливо

«Мы призываем Генерального секретаря ООН сделать всё, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления», — цитирует документ ТАСС.

Небензя подчеркнул, что Москва будет расценивать применение киевскими нацистами «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. При этом он добавил, что Россия даже не рассматривает возможность применения атомного оружия в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД и Министерство обороны России предупредили о планах киевского режима применить «грязную бомбу» для обвинения Москвы в якобы применении ядерного оружия. Ведомства отмечали, что Киев уже завершает работы по созданию запрещенного боеприпаса. При этом работа ведется при посредничестве ряда западных стран.