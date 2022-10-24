Нью-Йорк, США, 25 октября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 октября ростом, больше других прибавил Dow Jones.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 417,06 пункта (1,34%), до уровня 31 499,62 пункта. S&P 500 подорожал на 44,59 пункта (1,19%), до уровня 3797,34 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 92,90 пункта (0,86%), до уровня 10 952,61 пункта.

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Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,46 (0,54%), до уровня $84,90 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 октября — последнего дня рабочей недели — ростом после снижения последних дней.

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