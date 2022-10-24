Будапешт, 25 октября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Вмешательство Германии во внутренние дела Венгрии достигло огромных масштабов, но Будапешт не будет терпеть этого, так же как и посягательств ФРГ на традиционные ценности, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Budapester Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Он пригласил в республику тех немцев, для которых такие ценности имеют важное значение. Кроме того, по словам Орбана, в Германии в настоящее время «господствует либеральная гегемония». Глава правительства также обвинил Запад в политике двойных стандартов, а немецких левых — в навязывании другим странам идей, касающихся нации, миграции, пола и семьи.

Он отметил, что каждая страна должна заниматься своими проблемами. Премьер-министр назвал венгров свободолюбивым народом, а свою страну — «островком мира и свободы». Глава правительства добавил, что Венгрия — «безопасное, христианское и осознающее свои традиции государство».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России напоминает ему действия посетителей питейных заведений, которые стремятся сбить стоимость заказываемого ими пива.

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