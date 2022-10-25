Виго, Испания, , 00:10 — REGNUM «Сельта» из Виго в матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграла вничью с «Хетафе». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Балаидос», завершилось со счетом 1:1.

Игроки ФК «Сельта» Celtavigo.net

На 43-й минуте встречи счет открыл 25-летний нападающий сборной Турции Энес Унал — 0:1. В конце матча ганский защитник «Сельты» Джозеф Аиду сравнял счет, замкнув передачу Яго Аспаса. Желтые карточки получили Унаи Нуньес и Хайме Мата.

Составы команд:

«Сельта»: Марчесин, Мальо (Мингеса, 30’), Нуньес, Аиду, Галан, Родригес, Бельтран (Тапиа, 78’), Серви (Перес, 65’), Вейга (де ла Торре, 78’), Аспас, Странд-Ларсен (Пасьенса, 65’).

«Хетафе»: Сория, Даконам, Анхилери (Амави, 32’), Дуарте, Иглесиас, Митрович, Милла (Сеоане, 83’), Алгобия, Максимович, Унал (Мата, 83’), Майораль (Португез, 72’).

На данный момент «Сельта» с тремя победами и 11-ю набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Хетафе», набрав 10 очков, располагается на 16-й строчке.