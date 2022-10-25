Сургут, Югра, , 00:04 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) горадминистрация совместно с перевозчиком ООО «Сургутгазсервис» провели служебное расследование изложенного в социальных сетях случая, когда водитель маршрутки высадил 10-летнего мальчика, пожелавшего расплатиться за проезд картой. Об этом сообщает телеканал «Мегаполис».

Сургут Mariluna

«Факты, указанные в обращении жительницы Сургута, не подтвердились», заявляют в мэрии.

Выяснилось, что днём 21 октября в автобус 12 маршрута зашла группа студентов. Часть из них оплатила проезд, но девушка и её спутник платить за проезд отказались. После требования водителя, юноша вышел из автобуса. Девушка в итоге проезд оплатила.

Руководитель фирмы-перевозчика заявил, что водитель, на которого поступила жалоба, работает на маршруте с 2008 года.

«Подобных жалоб на него ранее не поступало. Водители, работающие В ООО «СГС», проходят инструктажи, в том числе и о том, что нельзя высаживать из автобуса детей», — отметили в горадминистрации Сургута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост о водителе маршрутки, выгнавшем 10-летнего ребёнка в холод, так как школьник хотел расплатиться картой, был размещён в группе «К-Информ|Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Сургутяне высказали в комментариях множество претензий к работе водителей городских маршруток

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