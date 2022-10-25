25 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Спецоперация по превентивному вводу ВС США на Тайвань станет атакой на территориальную целостность Китая и попыткой полного отчуждения данной территории от КНР

Владимир Васильев, , 07:55 — REGNUM Президент США Джо Байден 18 сентября 2022 года сделал очень важное заявление по Китаю, которое может иметь серьёзные последствия. В ходе интервью корреспондент CBS задал главе Белого дома предельно конкретный вопрос:

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«То есть, в отличие от [бывш. УССР], чтобы было ясно, сэр, американские вооружённые силы, американские мужчины и женщины будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?»

Байден без заминки ответил «Да». Таким образом, президент США отошёл от американской политики «стратегической двусмысленности» в отношении того, будут ли американские войска защищать Тайвань.

Дело в том, что закон США «Об отношениях с Тайванем» накладывает на Америку лишь обязательство оказать Тайваню помощь оружием для самообороны, но не требует участия в боевых действиях на его стороне.

После данного интервью CBS в этот же день представитель Белого дома заявил, что политика США в отношении «стратегической двусмысленности» не изменилась и официально Соединённые Штаты не скажут, будут ли американские войска защищать Тайвань. Он также отметил, что у верховного главнокомандующего была своя точка зрения.

Конечно же, сразу видна неувязочка. Если сам президент об этом заявляет, то как это может быть неофициально? Он же не на кухне с женой это обсуждал, а кто-то случайно проходил мимо и подслушал. На очень точный вопрос в ходе официального и заранее запланированного интервью был дан совершенно конкретный ответ: «Да». «Стратегической двусмысленностью» здесь и близко не пахнет.

После интервью Джо Байдена радио и телевизионной сети CBS проходит месяц. И 21 октября 2022 года на американском информационном ресурсе военной направленности 19FortyFive появляется статья под интересным названием «Кошмар Китая: что будет, если американские военные направят войска на Тайвань?». Автор — доктор Роберт Фарли (Robert Farley), редактор этого издания, специалист по безопасности и дипломатии.

Роберт Фарли правильно понял главу Белого дома и заявил в публикации, что «президент Джо Байден отказался от политики двусмысленности, которая долгое время регулировала дипломатические отношения США с Тайванем, а это означает, что в дискуссию вступили особенности сдерживания».

Джо Байден Ibtimes.com

Далее редактор 19FortyFive прямо поставил следующий вопрос: «Меняющаяся позиция администрации Байдена по Тайваню почти неизбежно порождает вопрос о том, нужно ли Соединённым Штатам в конечном итоге заранее разместить оборудование и персонал на Тайване, чтобы сдержать китайское нападение?

И сам же на него отвечает, что «предварительное размещение военной техники и персонала США становится привлекательным вариантом впервые за более чем сорок лет». Причиной Роберт Фарли называет сочетание следующих факторов: сильное ухудшение дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином, смещение баланса обычных вооружений и сил в пользу КНР, а также рост китайского ракетного потенциала, увеличившего возможности Китая контролировать доступ на Тайвань.

В то же время редактор американского военного издания отмечает и высокий риск такой операции, так как «реакция Китая на развёртывание американских войск на Тайване в мирное время может стать экстремальной» и нанести «непоправимый ущерб отношениям».

По мнению Фарли, идеальным вариантом операции по вводу войск США на Тайвань является тайная переброска сил и средств: «Вероятность негативной реакции делает темп и последовательность развёртывания особенно важными». Он даже допускает переброску ядерных крылатых ракет.

Уточним, что ядерные боевые части американских крылатых Tomahawk были отправлены на хранение ещё в начале 1990-х годов. Однако отметим возможность развёртывания на Тайване и ядерного оружия США.

Несмотря на риск «развязывания большой войны», редактор издания 19FortyFive считает, что плюсы перевешивают: «Предварительное размещение американских войск устранило бы у Пекина любые сомнения в том, что вторжение на Тайвань приведёт к началу крупной войны».

По мнению Роберта Фарли, идеальное время такой операции — окончание войны на [бывш. УССР], чтобы «внимание Вашингтона было бы твёрдо сосредоточено на Китае». Поэтому Фарли считает, что решение о вводе войск на Тайвань не придётся на нынешнюю команду в Белом доме и что «будущая администрация США рассмотрит такой шаг с величайшей осторожностью».

Следует заметить, что XX съезд КПК уделил вопросу воссоединения острова Тайвань с материковым Китаем особое внимание. Одобрено внесение в устав китайской компартии поправки «о необходимости претворять курс «одна страна, две системы», решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня». То есть Пекин тоже поднял ставки.

XX съезд КПК Цитата из видео: «20th Communist party congress» 16.10.2022

Конечно же, спецоперация по превентивному вводу ВС США на Тайвань станет атакой на территориальную целостность Китая и попыткой полного отчуждения данной территории от КНР, страны, обладающей ядерным оружием.

У американского истеблишмента присутствует инстинкт самосохранения и потребность в физической безопасности. Правда, порой эти чувства притупляются идеологией американской исключительности. Однако решение пойти на такой дерзкий шаг может быть принято только на основе всесторонней оценки обстановки — в первую очередь как на это отреагирует Китай.

На практике реакции Пекина будут проверяться ранее отработанными способами: через проход кораблей США и их союзников через Тайваньский пролив, экономические санкции против Китая и принятие Пекином ответных мер, визит американских политиков на остров и т.п.

Например, если военные корабли США и НАТО по-прежнему смогут проходить Тайваньский пролив, то американцы будут считать, что КНР, скорее всего, проглотит и ввод войск США на остров. И тогда Пекин окажется перед очень сложным выбором — начинать ли боевые действия с ВС США или проглотить высадку американского десанта на свою территорию.