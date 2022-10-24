Киров, 25 октября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Из бюджетных средств Кировской области было выделено 33,5 млн рублей на покупку передвижной лаборатории для мониторинга качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Загрязнение воздуха

Лабораторию планируется ввести в эксплуатацию уже весной 2023 года. Поставка оборудования ожидается до 25 декабря 2022 года.

Лаборатория позволит выявлять не только параметры общепромышленных выбросов, таких как сероводород и аммиак, но и специфических веществ, например, метилмеркаптанов. Также губернатором Кировской области Александром Соколовым было поручено проработать все возможные варианты решения проблемы с сильными запахами в микрорайонах областного центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе, также на фоне проблем с неприятными запахами, в Марий Эл запланировали создать федеральную государственную сеть по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха. Она будет применяться для наблюдения за воздухом в микрорайоне Йошкар-Олы «Интеграл».

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