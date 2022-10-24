Йошкар-Ола, , 23:57 — REGNUM Вечером в Йошкар-Оле в результате наезда автомобиля погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД управления МВД по Марий Эл в своем telegram-канале.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Авария произошла на улице Строителей. Водитель автомобиля Lada Largus совершил наезд на переходящую проезжую часть девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи от полученных травм.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 10-летний пешеход. инцидент произошёл днем 19 октября на ул. Донгузской. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На зебре он был сбит автомобилем «Хундай». Машиной управляла 41-летняя женщина. Школьник с травмами госпитализирован.

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