Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Тобин Белл, сыгравший в серии фильмов ужасов «пила» роль главного антагониста Джона Крамера, вернётся к роли в новой картине франшизы. Об этом 25 октября сообщает портал Collider.

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Ожидается, что премьера девятой по счёту «Пилы» состоится 27 октября 2023 года, в качестве режиссёра проекта выступает Кевин Гротарт, снявший несколько фильмов серии и работавший в качестве монтажёра над первыми пятью частями. Авторы картины пока держат детали сюжета в секрете, они отметили, что раскроют больше информации ближе к началу съёмок.

Напомним, Тобин Белл не участвовал только в проекте последнего фильма серии «Пила: Спираль». Зрители могли видеть этого актёра также в фильмах «Дом призраков», «Бугимен 2», «Дорога на Эльдорадо» и других.

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