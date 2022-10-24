Тегеран, 24 октября, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Иран предлагает Европейскому союзу официально расследовать все утверждения о поставках иранских беспилотников России, сообщает 24 октября агентство Bloomberg.

Https://alqassam.ps Беспилотник

По утверждению агентства, с таким предложением выступил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил Европейскому союзу о готовности провести расследование при участии военных экспертов Тегерана и [киевского режима] по многочисленным сообщениям о том, что Иран якобы передает России свои ударные беспилотники», — сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что предложение прозвучало в ходе телефонного разговора Абдоллахиана с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

При этом цитируется один из представителей Борреля, который заявил, что «иранцы отрицают любое вмешательство», но «существует достаточно доказательств, дающих основание для решения о санкциях».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Евросоюз ввел санкции в отношении иранской компании и трех граждан Ирана, имеющих отношение к производству беспилотников.